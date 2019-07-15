Финское приложение для доставки еды Wolt сегодня официально начало работу в Азербайджане - своей 16 стране, и обещает клиентам абсолютно новый опыт в сфере онлайн заказа еды, сфокусированный на клиенте. Средний рейтинг приложения в App Store - 4.8/5 звезд.

Wolt начинает функционировать в Баку с 23 ресторанами, предоставляющими широкий выбор национальной и международной кухни. Список включает в себя такие популярные сети как Fryday, Bella Pizza, Sanday, Yoshi Sushi, Barista&Chef, Ajdaha Doner, а также известные рестораны среди которых Vapiano, L'Avenue, Paul's Steakhouse, Kasamasa, Argentina Steak House и PORT Wine & Grill. Награжденное со стороны Apple приложение Wolt обещает клиентам лучший в своем роде сервис с тщательно обученными курьерами.

Курьеры-партнеры Wolt доставляют еду на велосипедах, скутерах и автомобилях. Среднее время доставки составит 30-45 минут, включая время подготовки еды. Заказы доставляются в сумках с подогревом, чтобы сохранять температуру еды. Для заказов с расстоянием менее 1.5 км стоимость доставки будет составлять 1.50 AZN, а для заказов, с расстоянием более 1.5 км за каждые последующие 500 м по прямой линии к сумме доставки будет добавляться 0.40 AZN. Wolt начинает свою работу в центре города, Насиминском, Наримановском, Ясамальском районах, а также вокруг метро Хатаи, и вскоре расширит доставку в другие части Баку.

"Мы очень рады запуску Wolt на родине долмы, дющбяри, кебаба и плова. До этого времени мы получали только позитивные отзывы, и сделаем все возможное, чтобы наши клиенты были довольны. Хотел бы отметить, что на данный момент мы продолжаем набор курьеров-партнеров, и все желающие могут отправлять нам свои заявки", - сказал Тони Хонканен, главный менеджер Wolt по экспансии.

Как использовать Wolt:

1. Загрузите приложение Wolt для iPhone или Android, или закажите через Wolt.com.

2. Выберите свой любимый ресторан.

3. Создайте свой заказ и выберите, хотите ли вы, чтобы доставка осуществлялась на дом, забрали ли вы заказ самостоятельно или поели за столом в самом ресторане.

4. Если вы выберете доставку, то сможете получать поминутные обновления о вашем заказе или даже видеть, как заказ приближается к вам на карте.

5. Оплата происходит автоматически в фоновом режиме через вашу карту и квитанции идут прямо на вашу электронную почту.

"Бакинская кулинарная сцена предлагает что-то для каждого человека и предоставляет отличный выбор шикарных ресторанов на любой вкус. Мы хотим внедрить новый эталон скорости, качества и надежности, предоставив городу сервис доставки еды мирового уровня", - говорит Наталья Хизанишвили, Генеральный Менеджер Wolt в Грузии.

О Wolt:

Компания была основана в Хельсинки в 2014 году, и на сегодняшний день в 16 странах работают более 450 сотрудников. Wolt продолжает создавать свои собственные технологии с командой разработчиков из 80 человек. Помимо того, что Wolt является технологической компанией, она имеет большой опыт работы и надежный фундамент. Wolt работает с более чем 5 000 ресторанов и 10 000 партнеров-курьеров в 54 городах.

Недавно компания объявила, что привлекла новые инвестиции в размере 160 миллионов долларов.

В число инвесторов входят такие компании как ICONIQ Capital, Highland Europe, EQT Ventures и Lifeline Ventures. Wolt будет использовать новое финансирование для продолжения вложений в рост и расширение.

Список ресторанов:

Fryday

Ajdaha Doner

Vapiano

Barista & Chef

Sanday

Yoshi Sushi

Bella Pizza

Fusion Cafe

Kebabzade

Kasamasa

Pizza Mizza

Paul's Steakhouse

Manipura

L'Avenue

Vinyl Cafe

Nuga's Fries

Port Wine & Grill

Da Massimo

Masala Junction

The Shrimps

Deniz Yildizi

Argentina Steakhouse

Maharani

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