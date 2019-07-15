https://news.day.az/society/1137991.html Поступок пассажира в бакинском метро вызвал волну гнева в Сети - ВИДЕО
Минувшим вечером в бакинском метро произошел неприятный инцидент.
Поступок пассажира в бакинском метро вызвал волну гнева в Сети - ВИДЕО
Минувшим вечером в бакинском метро произошел неприятный инцидент.
Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Qafqazinfo, мужчина средних лет курил сигареты в метро и бросал окурки на пол, передает Day.Az.
Поступок мужчины был снят на видео одним из пассажиров на станции метро "Гянджлик".
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