Минувшим вечером в бакинском метро произошел неприятный инцидент.



Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Qafqazinfo, мужчина средних лет курил сигареты в метро и бросал окурки на пол, передает Day.Az.



Поступок мужчины был снят на видео одним из пассажиров на станции метро "Гянджлик".

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