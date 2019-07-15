Реконструкцию автотрассы Баку-Шамахы планируется завершить в 2020 году. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend пресс-секретарь Госагенства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время расширяется 16-ти километровый участок магистрали.

"Участок от 101 до 117 километров (16 километров) дороги Баку-Шамахы будет четырехполосным при ширине проезжей части 15 метров и ширине каждой полосы 3,75 метра. В ходе работ по реконструкции ширина проезжей части дороги расширена от 7,5 до 15 метров. На этом отрезке дороги проведены работы по строительству двух автомобильных мостов через реку Аджыдере и Пирсаатчай. Протяженность трехпролетного моста через реку Аджыдере - 62,2 метра, через реку Пирсаатчай. - 17,2 метра", - сказал Наджафли.

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