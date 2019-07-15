В детской больнице в Костанае умер Намик Шишинов, которого в конце июня придавило футбольными воротами. Об этом сообщили родные подростка, пишет издание "Костанайские новости", передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

Со слов родных, состояние его резко ухудшилось сегодня ночью. Утром ребенка не стало.

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По данным издания, в понедельник Намика должны были перевезти в клинику Нур-Султана.

Напомним, трагический случай произошел 28 июня. 16-летний подросток находился на спортивной площадке, когда на него упали футбольные ворота. Оказалось, что они были плохо закреплены.

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Медики диагностировали у подростка разрыв печени и сильную гематому. Позже было проведено несколько операций.

В департаменте полиции Костанайской области, сообщили, что по этому факту заведено уголовное дело по статье 371 ч.2 УК РК ("Халатность"), максимальная мера наказания по которой является лишение свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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