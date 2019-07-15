https://news.day.az/society/1138093.html Пожар в пятиэтажке в Баку, есть пострадавшие
Пожар в пятиэтажке в Баку, есть пострадавшие
В Наримановском районе Баку на третьем этаже пятиэтажного здания в квартире общей площадью 50 квадратных метров сгорела бытовая техника на площади в пять квадратных метров в одной из комнат.
Как сообщили Trend из МЧС, от высокой температуры расплавились кондиционер, телевизор и потолочное покрытие площадью в пять квадратных метров, передает Day.Az.
Во время пожара пострадали два человека. Другая часть квартиры была защищена от огня.
Пожар был потушен противопожарными расчетами.
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