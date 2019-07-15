В Наримановском районе Баку на третьем этаже пятиэтажного здания в квартире общей площадью 50 квадратных метров сгорела бытовая техника на площади в пять квадратных метров в одной из комнат.

Как сообщили Trend из МЧС, от высокой температуры расплавились кондиционер, телевизор и потолочное покрытие площадью в пять квадратных метров, передает Day.Az.

Во время пожара пострадали два человека. Другая часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен противопожарными расчетами.

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