https://news.day.az/society/1138096.html В Азербайджане запретят продажу некоторых энергетических напитков Об этом сказал в интервью "Real tv" председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.
В Азербайджане запретят продажу некоторых энергетических напитков
В Азербайджане будут запрещены производство, продажа и импорт некоторых энергетических напитков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, об этом сказал в интервью "Real tv" председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.
Как отметил председатель Агентства, в стране будет проводиться работа по регулированию состава энергетических напитков. Будет запрещено производство, продажа и импорт энергетических напитков, содержащих кофеин выше установленной нормы.
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