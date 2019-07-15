В Азербайджане будут запрещены производство, продажа и импорт некоторых энергетических напитков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, об этом сказал в интервью "Real tv" председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

Как отметил председатель Агентства, в стране будет проводиться работа по регулированию состава энергетических напитков. Будет запрещено производство, продажа и импорт энергетических напитков, содержащих кофеин выше установленной нормы.

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