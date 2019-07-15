Недостачу стирального порошка на крупную сумму обнаружил владелец магазина в торговом центре "Седерек" в Баку 46-летний Эльчин Алескеров.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в Управлении полиции Гарадагского района столицы.

Э.Алескеров обратился с жалобой в 10-е отделение полиции и заявил, что порошок начал пропадать таинственным образом с 1 марта этого года, и длилась эта "мистика" до 13 июля. Так, порошка похищено на 44 тысячи 500 манатов.

Оперативники отделения полиции очень быстро вышли на след "полтергейста" и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались работники магазина 23-летний Асиф Аббасов и 25-летний Турал Аббасов.

Сообщается, что товар был похищен с целью реализации. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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