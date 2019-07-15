Информация о вторжении в штаб-квартиру "Народного движения Азербайджана" не соответствует действительности. Сотрудники полиции не проводили никаких обысков в офисе, как утверждает источник недостоверной информации. Офис закрыт владельцем помещения.

Об этом сообщил в понедельник Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

Согласно информации, право на недвижимость, расположенной на улице Зардаби Ясамальского района, было передано владельцем жителю Бинагадинского района Гусейну Алиеву 1982 года рождения на основе доверенности. Последний сдал в аренду эту недвижимость интернет-каналу ANTV.AZ, оформив на жителя села Чахырлы Джебраилского района Аслана Гамидли. Но узнав, что помещение используется не по назначению, группа оппозиционеров самовольно проводит там собрания, пришел в офис, и с помощью работников охраны потребовал немедленно освободить помещение. По причине того, что антиправительственные высказывания причиняли беспокойство работающим по соседству другим арендаторам, Алиев аннулировал договор об аренде и забрал у арендатора ключи от помещения. Об этом сообщил полиции он сам.

В настоящее время в 29-м отделении Ясамальского районного управления полиции идет расследование инцидента.

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