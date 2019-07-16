Сегодня утром на Тбилисском проспекте в Баку (рядом с Qlobus plaza) произошло ДТП. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Происшествие зафиксировано в направлении к улице А.Бакиханова, поэтому на данной территории наблюдается плотность транспортного потока.

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