https://news.day.az/society/1138260.html ДТП на крупном проспекте в Баку, образовалась пробка
ДТП на крупном проспекте в Баку, образовалась пробка
Сегодня утром на Тбилисском проспекте в Баку (рядом с Qlobus plaza) произошло ДТП. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Происшествие зафиксировано в направлении к улице А.Бакиханова, поэтому на данной территории наблюдается плотность транспортного потока.
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