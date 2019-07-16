Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об утверждении учебных планов общеобразовательных учебных заведений на 2019-2020 учебный год, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно приказу, утверждены учебные планы для X-XI классов общеобразовательных учебных заведений, где организовано полное среднее образование в 2019-2020 учебном году и "Пояснения по учебным планам".

Отдел общего и дошкольного образования и финансовый отдел министерства должны распечатать учебные планы и своевременно передать их по местам, информационный отдел должен обеспечить публикацию этого приказа вместе с дополнениями в газете "Azərbaycan müəllimi" и на сайте министерства.

Осуществление контроля над выполнением приказа поручено заместителю министра Махаббат Велиевой.

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