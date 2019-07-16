В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер временами усилится. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 21-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град, западный ветер временами в отдельных местах усилится.

Ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла.

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