Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел второй этап экзаменов по приему в резидентуру для подготовки врачей-специалистов на основе базового высшего медицинского образования. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Результаты были обнародованы 15 июля после 16:00 на сайте центра, где каждый участник экзамена может ознакомиться со своими результатами и графическим изображением карты ответов. Также они могут получить информацию о результатах экзамена, отправив свой рабочий номер c мобильного телефона на номер 7727.

351 участник из 447 показав удовлетворительные результаты (не менее 50 баллов по специальности, не менее 90 общих баллов) был допущен на очередной этап выбора специальности.

Максимальным результатом на втором этапе экзамена стали 89 баллов из 100. Самым высоким результатом по двум этапам стали 173 баллов из возможных 200.

Выбор специальности для приема в резидентуру будет осуществлен с 16 по 22 июля. За это время кандидаты должны с помощью своих электронных заявок, выбрать и подтвердить специальности, соответствующие базовому высшему медицинскому образованию, из списка специальностей, опубликованных в разделе "Специальности, на которые осуществляется прием в резидентуру" (5-7 страницы) третьего номера журнала "Rezidentura". Там же доступна подробная инструкция по использованию е-заявлений с целью выбора специальности.

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