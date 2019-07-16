Сегодня в Азербайджане завершается электронная регистрация абитуриентов, поступающих на базе общего среднего образования в колледжи на обучение по специальностям, требующим особых способностей. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), передает Day.Az.

Регистрацию могут пройти абитуриенты, общий балл которых на выпускном экзамене составила не ниже 50 баллов (по обоим этапам).

Экзамены будут проходить 18 июля - 4 августа.

Ограничения в баллах по предметам не предусмотрены.

По прохождении регистрации абитуриенты смогут распечатать пропускной экзаменационный лист.

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