https://news.day.az/society/1138544.html В бакинском метро мать потеряла ребенка
В бакинском метро мать потеряла ребенка
На станции бакинского метро "Нариман Нариманов" потерялся ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в эти минуты.
Стало известно, что малолетний ребенок, потеряв мать на станции "Нариман Нариманов", сел в поезд, направляющийся на станцию "Дарнагюль".
Мать ребенка о случившемся незамедлительно сообщила сотрудникам метрополитена. После чего ребенка на станции "Гянджлик" высадили с вагона и передали матери.
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