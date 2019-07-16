На станции бакинского метро "Нариман Нариманов" потерялся ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в эти минуты.

Стало известно, что малолетний ребенок, потеряв мать на станции "Нариман Нариманов", сел в поезд, направляющийся на станцию "Дарнагюль".

Мать ребенка о случившемся незамедлительно сообщила сотрудникам метрополитена. После чего ребенка на станции "Гянджлик" высадили с вагона и передали матери.

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