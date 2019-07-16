Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана оштрафовало известного бизнесмена, владельца торгового центра "Садарак" Юсифа Гадимбейли за незаконное ограждение земельных участков в прибрежной полосе Каспийского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, он был признан виновным в нарушении статьи 248.2 Кодекса об административных проступках.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря.

Ю.Гадимбейли был признан виновным в совершении повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу административного взыскания. Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пяти тысяч манатов, на должностных лиц - в размере десяти тысяч манатов, на юридических лиц - в размере пятидесяти тысяч манатов.

Апелляционная жалоба на решение Насиминского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что Юсиф Гадимбейли является владельцем торгового центра "Садарак" и расположенного в Губе регионального телеканала "Кавказ ТВ" (ранее - "Хаял").

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