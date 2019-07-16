https://news.day.az/society/1138572.html Страшное ДТП в Исмаиллы, много пострадавших - ФОТО
Страшное ДТП в Исмаиллы, много пострадавших - ФОТО
В результате ДТП на автомобильной дороге Шамахы-Муганлы-Исмаиллы пострадали пять человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла сегодня около 20:00 в селе Басгал.
По сообщению, столкнулись автомобили марки ВАЗ 2107 и BMW. От сильного удара BMW, потеряв управление, сошел с дороги и перевернулся.
В результате происшествия пострадали пять человек - Амина Гаджиева (1988 г.р.), Джейхун Мамедов (1987 г.р.), Наргиз Биланова (1989 г.р.), а также двое пассажиров, личность которых устанавливается.
Раненые доставлены в Исмаиллинскую районную больницу.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре