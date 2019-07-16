В результате ДТП на автомобильной дороге Шамахы-Муганлы-Исмаиллы пострадали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла сегодня около 20:00 в селе Басгал.

По сообщению, столкнулись автомобили марки ВАЗ 2107 и BMW. От сильного удара BMW, потеряв управление, сошел с дороги и перевернулся.

В результате происшествия пострадали пять человек - Амина Гаджиева (1988 г.р.), Джейхун Мамедов (1987 г.р.), Наргиз Биланова (1989 г.р.), а также двое пассажиров, личность которых устанавливается.

Раненые доставлены в Исмаиллинскую районную больницу.

По факту ведется расследование.

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