https://news.day.az/society/1138574.html Сегодня произойдет второе за год лунное затмение
Сегодня произойдет второе за год лунное затмение
Сегодня, 17 июля произойдет второе за год частичное затмение Луны.
Как сообщил заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, процесс наступит в 00:03, достигнет своего максимума в 01:31, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Природное явление завершится в 02:59.
Наблюдать за лунным затмением можно будет с территории Южной Америки, Европы, Африки, Азии, Австралии и России, с территории Азербайджана не удастся.
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