Сегодня, 17 июля произойдет второе за год частичное затмение Луны.

Как сообщил заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, процесс наступит в 00:03, достигнет своего максимума в 01:31, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Природное явление завершится в 02:59.

Наблюдать за лунным затмением можно будет с территории Южной Америки, Европы, Африки, Азии, Австралии и России, с территории Азербайджана не удастся.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!