https://news.day.az/society/1138661.html В Гёйгёле трагически погиб рабочий
В Гёйгёле трагически погиб рабочий
В Гёйгёле трагически погиб рабочий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, сотрудник компании "Özgün Yapı Sənayə Ticarət və Anonim", житель села Йени Гызылджа Агдашского района Гурбан Ибрагимов, на управляемом им автомобиле "Ford Cargo", переехал рабочего той же компании, уроженца Кельбаджарского района Тариэля Ширинова.
От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.
По факту в прокуратуре Гёйгёльского района возбуждено уголовное дело.
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