С января по май этого года в Азербайджане родились 1 238 близнецов и 36 тройняшек. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

За пять месяцев районные (городские) отделы регистрации минюста зарегистрировали 56 254 новорожденных.

На каждые тысячу человек населения этот показатель остался неизменным по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (13,7).

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