https://news.day.az/society/1138705.html Сколько близнецов и тройняшек родились в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ
Сколько близнецов и тройняшек родились в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ
С января по май этого года в Азербайджане родились 1 238 близнецов и 36 тройняшек. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.
За пять месяцев районные (городские) отделы регистрации минюста зарегистрировали 56 254 новорожденных.
На каждые тысячу человек населения этот показатель остался неизменным по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (13,7).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре