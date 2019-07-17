В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в ряде горных районов ожидаются кратковременные грозовые дожди и град.

Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

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