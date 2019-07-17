https://news.day.az/society/1138752.html Стали известны результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны Азербайджана
Стали известны результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны Азербайджана
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны, проведенного 14 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.
С результатами экзамена и графическим изображением вопросника можно ознакомиться на сайте ГЭЦ или, отправив с мобильного телефона номер работы на номер 7727.
Из 1759 зарегистрированных абитуриентов на экзамен не явились 28.
Один человек был удален с экзамена за нарушение правил.
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