https://news.day.az/society/1138785.html Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в проведении операций детям с пороком сердца При поддержке Фонда Гейдара Алиева прооперированы дети с пороком сердца из Джебраильского и Физулинского районов.
Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в проведении операций детям с пороком сердца
При поддержке Фонда Гейдара Алиева прооперированы дети с пороком сердца из Джебраильского и Физулинского районов.
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