Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе благотворительной акции в поселке Джоджуг Марджанлы Джебраильского района и в Физулинском районе медицинской службы Государственного таможенного комитета под девизом "Сердца детей бьются в Карабахе!", около 400 детей прошли диагностическое медицинское обследование.

В результате обследования у семи детей был диагностирован сложный врожденный порок сердца, и было принято решение направить их в Центральный таможенный госпиталь.

Фонд Гейдара Алиева взял на себя решение всех вопросов, связанных с операциями и лечением детей.