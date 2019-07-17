В Баку и окрестностях местами будут перебои в подаче воды.

Как сообщили в среду Trend в ОАО "Азерсу", в связи с устранением неполадок в распределительном шкафу на магистральной водопроводной линии будет до ночных часов ограничена подача воды в городе Хырдалан, поселке Масазыр и жилом массиве "Гюлюстан" в поселке Бинагади, передает Day.Az.

ОАО "Азерсу" заранее просит прощения у абонентов за возможные неудобства.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!