За шесть месяцев 2019 года в Азербайджане 1687 человек привлечены к уголовной ответственности в связи с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Из них пять человек не достигли 18 лет, 130 - в возрасте 18-25 лет, 253 - 26-29 лет, 1299 человек - старше 30 лет. В том числе 160 рабочих, два материально ответственных лица, 412 ранее судимых, пятеро на особом учете, 1141 безработных, 1636 мужчин, 38 женщин, 56 иностранцев.

Среди иностранцев 40 человек - граждане Ирана, пятеро - Грузии, четверо - России, по двое - Турции, Украины, Пакистана и один - Бразилии. У них изъяты наркотические вещества общим весом порядка 586 килограммов.

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