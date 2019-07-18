Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет электронный тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам "AA", "AB", "AC", "BA", "BB". Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен начнется в 10:00 и пройдет в здании ГЭЦ по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 19 июля 2019 года в 09:00.

Пройти регистрацию можно на http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

На тестовом экзамене будут использованы те же тестовые задания, что и на прежних экзаменах в соответствии с каждой группой.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!