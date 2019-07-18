https://news.day.az/society/1138982.html К сведению желающих поступить на госслужбу
К сведению желающих поступить на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет электронный тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам "AA", "AB", "AC", "BA", "BB". Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
Экзамен начнется в 10:00 и пройдет в здании ГЭЦ по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.
Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 19 июля 2019 года в 09:00.
Пройти регистрацию можно на http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom
На тестовом экзамене будут использованы те же тестовые задания, что и на прежних экзаменах в соответствии с каждой группой.
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