В ходе совместного мониторинга сотрудников Агентства пищевой безопасности и МВД в Гяндже в автомобиле (20-DN-525), принадлежащем Кязымову Бабеку Вилаяддин оглу, было выявлено 100 килограмов непригодного для употребления мяса. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Во время осмотра автомобиля в кузове была обнаружена туша крупного рогатого скота. При предварительном осмотре было установлено, что мясо не имеет документа о происхождении, и по органолептическим показателям, мясо было обескровлено неправильно. Предположительно, мясо принадлежит умершему животному. Были взяты образцы мяса и предприняты меры по уничтожению обнаруженной туши.

По факту проводятся расследования.

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