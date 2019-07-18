https://news.day.az/society/1139120.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
18 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
18 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: BP хочет развивать солнечную и ветровую энергетику в стране; ОПЕК прогнозирует объем добычи нефти в Азербайджане в 2020 году; Украинская компания стремится выйти на местный рынок; Азербайджанские борцы завоевали 2 золота в Турции и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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