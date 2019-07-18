Соглашение "о Реадмиссии" было подписано с ЕС в сентябре 2014 года. С того времени и по настоящее время в Азербайджан была осуществлена реадмиссия 1211 человек.

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам шести месяцев текущего года, сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, некоторые люди распускают слухи, будто уехать и жить в другой стране очень легко. Подобные мошеннические вещи совершают лица, занимающиеся посредничеством. "Получить убежище - очень сложный процесс, и люди бывают недостаточно проинформированы об этом. Некоторые, приехав в зарубежное государство, не получают ожидаемого результата. Такие лица уже не раз были возвращены из европейских стран. Государственная миграционная служба проводит надлежащую работу по рассмотрению их нужд в сферах образования, здравоохранения и др. ГМС старается быть информированной в этих вопросах и оказывать помощь таким лицам", - сообщил Гусейнов.

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