https://news.day.az/society/1139185.html В этой части Баку будут перебои в подаче газа
В этой части Баку будут перебои в подаче газа
Сегодня с 10:00 приостановлена подача газа по адресу "Дамирйол-30" в Наримановском районе Баку в связи с работами по реконструкции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Отмечается, что до окончания работ в подаче газа 1000 абонентам будут перебои.
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