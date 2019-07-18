Сегодня с 10:00 приостановлена подача газа по адресу "Дамирйол-30" в Наримановском районе Баку в связи с работами по реконструкции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Отмечается, что до окончания работ в подаче газа 1000 абонентам будут перебои.

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