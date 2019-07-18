https://news.day.az/society/1139228.html В регионах Азербайджана откроют сотни дошкольных групп
В регионах Азербайджана откроют сотни дошкольных групп
В 32 регионах Азербайджана планируется открыть 250-300 дошкольных групп общинного типа.
Об этом сказал завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Эмруллаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Заведующий отделом отметил, что в этом направлении проводится соответствующая работа.
Эмруллаев добавил, что открытие такого количества дошкольных групп общинного типа означает создание возможности для обучения 5000-6000 детей в возрасте 3-5 лет высокогорных регионов страны.
За прошедшие два года Институт образования при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и ЕС создал в 100 общинах подобные группы для 2000 детей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре