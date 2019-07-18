Согласно указаниям и поручениям Президента Ильхама Алиева, в соответствии с государственной программой социально-экономического развития регионов, успешно идет реализация проектов по реконструкции и доведении до современного уровня автомобильных дорог республиканского значения, одной из которых является дорога Сальян-Ширван.

Как сообщили в четверг Trend из Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, дорога Сальян-Ширван продолжительное время эксплуатировалась без капитального ремонта. На протяжении всей дороги образовались ямы, выбоины, деформация дорожной структуры.

Автомобильная дорога Сальян-Ширван, длиной в 31 километр, начинается в Ширване и заканчивается на 47-м километре трассы М3 Алят-Астара-госграница Ирана.

Общая ширина дороги, реконструированной согласно второй технической категории, составляет 15 метров. В рамках проекта, для получения нормативной ширины дороги в некоторых местах проведены работы по расширению, раскопано деформированное основание дороги, которое заполнено соответствующим грунтом.

На участках,с подготовленной дорожной основой уже начаты работы по асфальтированию. В общей сложности, площадь свыше 280 тысяч квадратных метров будет покрыта трехслойным асфальтобетоном.

Отметим, что по завершении реконструкции улучшится транспортное сообщение 20 населенных пунктов с населением общей численностью более 120 тысяч человек.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!