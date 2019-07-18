Шемахинская астрофизи́ческая обсерватория имени Насреддина Туси обнародовало прогноз для метеочувствительных людей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщили в обсерватории, на видимом диске Солнца не наблюдались пятна. Ожидается, что в течение 18-20 июля солнечная активность останется на очень низком уровне. В целом, прогнозируется спокойствие в течение прогнозного периода.

В сообщении отмечается, что 18-19 июля вероятность магнитной бури оценивается менее 5, 20 июля - менее 1 процента.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!