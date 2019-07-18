https://news.day.az/society/1139307.html Вниманию учителей: объявляется прием на работу
Вниманию учителей: объявляется прием на работу
На начальном этапе конкурса по приему учителей на работу будет представлено 7 тысяч вакантных мест.
Об этом сообщил Trend завотделом по человеческим ресурсам минобразования Эшги Багиров, передает Day.Az.
По его словам, будут объявлены новые места для дополнительного размещения:
"После 24 июля будет проведен апелляционный процесс, будут рассмотрены обращения, связанные с тестовыми экзаменами. Затем будет проведен процесс выбора вакантного места. Те, кто получит право на выбор вакантного места, будут приглашены на собеседование".
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