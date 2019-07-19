https://news.day.az/society/1139366.html На бакинском бульваре появились змеи - ВИДЕО
На бакинском бульваре появились змеи - ВИДЕО
На территории Приморского бульвара в Баку поймали змею.
Как передает Day.Az, об этом пишет fan.az.
Как следует из видео, мужчина поймал змею, которая, по его словам, является ядовитой.
Напомним, что в прошлом году также распространялись сообщения о появлении змей на территории бульвара.
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