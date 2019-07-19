На территории Приморского бульвара в Баку поймали змею.

Как передает Day.Az, об этом пишет fan.az.

Как следует из видео, мужчина поймал змею, которая, по его словам, является ядовитой.

Напомним, что в прошлом году также распространялись сообщения о появлении змей на территории бульвара.

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