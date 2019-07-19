В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается усиление северо-западного ветра. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-65, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью на отдельных горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем временами в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

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