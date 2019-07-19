В соответствии с планом транспортных операций начались первые перевозки XV Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как говорится в информации, сегодня утром из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Деревню атлетов были перевезены испанские атлеты.

Отметим, что на перевозку гостей, атлетов в места проведения соревнований выделено 136 автобусов Neoplan и 38 мини-автобусов Mercedes Sprinter.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: в соревнованиях по гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

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