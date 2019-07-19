Первая иностранная сборная прибыла на Еврофестиваль в Баку
В соответствии с планом транспортных операций начались первые перевозки XV Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Как говорится в информации, сегодня утром из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Деревню атлетов были перевезены испанские атлеты.
Отметим, что на перевозку гостей, атлетов в места проведения соревнований выделено 136 автобусов Neoplan и 38 мини-автобусов Mercedes Sprinter.
Напомним, что XV Летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку.
Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.
Атлеты выступят в 10 видах спорта: в соревнованиях по гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.
В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.
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