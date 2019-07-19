Сегодня в Баку состоялись тестовые экзамены для учителей математики и физкультуры. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Учителя математики продолжат участвовать в экзамене до 22 июля, учителя технологии также будут сдавать экзамен 22 июля, химии - 22-23 июля, азербайджанского языка и литературы - 23-24 июля, азербайджанского языка, русского языка и литературы - 23 июля.

Напомним, что вчера экзамен сдавали учителя начальных классов.

Экзамены продолжатся до 24 июля.

Отметим, что процесс приема учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

На экзамене кандидатам задаются задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидаты, набравшие в этом туре проходной балл, могут выбрать восемь вакантных мест.

Размещение кандидатов на вакантные места будет проводиться по последовательности выбора, указанной в электронных заявлениях.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!