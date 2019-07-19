https://news.day.az/society/1139589.html В Азербайджан не впустили крупную партию черной икры - ФОТО
В Азербайджан не впустили крупную партию черной икры - ФОТО
Гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Киев-Баку, пытался контрабандой ввезти в страну более четырех килограммов черной икры. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
При просвечивании багажа рентгеновским аппаратом изображение на мониторе вызвало подозрение таможенников.
В большом пластиковом контейнере, под слоем черной смородины, было обнаружено 4312 граммов черной икры.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре