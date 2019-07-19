В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана (НПКА) прошла церемония награждения победителей конкурса среди журналистов "Интеграция в общество инвалидов через спорт" (Əlillərin idman vasitəsi ilə cəmiyyətə inteqrasiya olunması), посвященного Дню национальной прессы - 22 июля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Конкурс был проведен НПКА и Советом печати Азербайджана.

На открытии мероприятия президент НПКА Ильгар Рагимов поздравил журналистов с праздником и отметил важную роль СМИ в пропаганде паралимпийского движения в стране. Было отмечено, что спорт является одним из важнейших направлений реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями и их интеграции в обществе. Это можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности - социальной занятости и достижений. Спорт помог многим инвалидам выйти из дома и начать активную общественную жизнь. Некоторым занятиям помогли вновь выйти на работу и начать жизнь "с чистого листа", поскольку не все рождаются инвалидами, у многих инвалидность приобретенная (после аварий и катастроф, перенесенных болезней и т.д.).

"Государством уделяется особое внимание и забота пралимпийцам, лицам с ограниченными физическими возможностями. Участие в спортивных соревнованиях дает возможность испытать радость победы над своими соперниками, достигнутой на основе воли, настойчивости, длительной подготовки, самоотверженного труда и, конечно же, ощутить себя полноценным членом общества. Систематические занятия спортом не только расширяют их функциональные возможности, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной защищенности и полезности", - отметил Ильгар Рагимов и рассказал об успехах паралимпийского движения в стране и наших паралимпийцев на международной арене.

Председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев отметил значимость проведения Дня национальной прессы Азербайджана, который отмечается 22 июля. Именно в этот день в 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан-бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы. За прошедшие годы азербайджанская пресса была зеркалом, отражающим мнения общества на происходящие процессы. Было отмечено, что азербайджанская пресса сыграла значительную роль в формировании национального мышления и достоинства, движении за свободу, демократии и государственности.

"На сегодняшний день пресса в Азербайджане полностью независима, осуществляет свою деятельность свободно, и государство всегда поддерживало азербайджанскую прессу. Пресса Азербайджана патриотична, всегда исходит из национальных интересов народа, государства и играет важную роль в доведении реалий страны до мировой общественности, в том числе о развитии и успехах паралимпийского движения в стране", - отметил Афлатун Амашев.

Решением жюри победителем был объявлен сотрудник Faktor.Az Орхан Алиев (материал по ссылке - məqalə bu linkdə), второе место - корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов (məqalə bu linkdə), третье - журналист газеты "Kaspi" Айгюн Ахмедова (məqalə bu linkdə). Первое место - 1000, второе - 500, третье - 300 манатов.

За поддержку паралимпийского движения ряд журналистов был также отмечен ценными призами и благодарственными дипломами - Анар Иманов (Milli.Az), Этибар Тогрул (Baku.News), Тебриз Гулиев (Report), Сабухи Мусаев (Oxu.az), Сахавет Гулиев (AzərTac), Сахиб Асадбейли (Kaspi) , Нармин Кязымова (Qalanews.az), Кямран Гаджи (Allsport.az) и Вугар Зейналов (Azerisport.az).

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