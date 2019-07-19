Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в горных районах Большого и Малого Кавказа в ближайшие два дня осадков не ожидается. Прогнозируется западный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 33-38, в горных районах 23-28 градусов тепла, передает Day.Az.

В Лянкяран-Астаринском регионе ожидается солнечная погода. Будет преобладать западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

В районах Арана ожидается солнечная погода. Прогнозируется западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 34-39 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике осадков не ожидается. Будет преобладать западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 34-39 градусов тепла.

К сведению гостей столицы: в выходные будет преимущественно без осадков. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

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