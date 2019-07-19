В ходе очередных мониторингов Агентства пищевой безопасности сотрудники осмотрели цеха по производству воды и безалкогольных напитков в Гахском, Загатальском и Балакенском районах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

В ходе проверок были выявлены случаи нарушения технических регламентов и требований нормативно-технических правовых актов по пищевой безопасности.

Было установлено, что в процессе производства в цехах используется сырье неизвестного происхождения, готовая продукция не проходит лабораторную проверку, а используемая в производственном процессе вода - соответствующую фильтрацию, стеклянные бутылки не моются должным образом, в соответствии с санитарными нормами и правилами, используемое сырье и вспомогательные материалы хранятся с нарушением правил, на готовую продукцию не наносится достоверная дата изготовления и срок хранения.

В связи с выявленными недостатками была прекращена деятельность цехов по производству безалкогольной продукции:

- торговой марки "Даг инджиси", принадлежащего физическому лицу Шихлинскому Фариду Зейнал оглу в селе Чорекоба Загатальского района;

- торговой марки "Ульви", принадлежащего физическому лицу Юсифли Ульви Зафер оглу по ул. Халиды Хасиловой в Гахском районе;

- торговых марок "Садиг" и "Гах", принадлежащего физическому лицу Али Садиг Ильгар оглу по ул. Узеира Гаджибекова в Гахском районе;

- торговых марок "Sevim", "H2O" и "Гах", принадлежащего юридическому лицу ООО "Гюнеш МС" в селе Гораган Гахского района;

- торговой марки "Зирве", принадлежащего физическому лицу Мустафаеву Орхану Джахангир оглу по ул. Зарифы Алиевой в г. Балакен;

- торговой марки "Леззет", принадлежащего физическому лицу Папахову Эльману Фахреддин оглу в селе Гуллар Балакенского района.

Пробы упомянутой продукции переданы для исследований в Институт пищевой безопасности.

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