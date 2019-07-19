https://news.day.az/society/1139666.html Массовое отравление в Ширване - РЕАКЦИЯ МИНЗДРАВА
----------
Массовое отравление в Ширване - РЕАКЦИЯ МИНЗДРАВА
----------
23:07
В вечерние часы в одном из домов торжеств в городе Ширван произошло отравление людей в ходе свадебной церемонии, сообщили Trend в министерстве здравоохранения.
Отравление произошло в результате распространения дыма от пиротехнического средства.
В результате девять человек были доставлены в больницу.
22:18
B доме торжеств "Егяна" в городе Ширван произошло массовое отравление, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.
В результате более 10 человек доставлено в больницу. Их состояние тяжелое, пациентов сразу разместили в отделе реанимации.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре