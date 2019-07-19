В вечерние часы в одном из домов торжеств в городе Ширван произошло отравление людей в ходе свадебной церемонии, сообщили Trend в министерстве здравоохранения.

Отравление произошло в результате распространения дыма от пиротехнического средства.

В результате девять человек были доставлены в больницу.

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