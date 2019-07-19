https://news.day.az/society/1139673.html МЧС сделало заявление о массовом отравлении в Ширване
МЧС сделало заявление о массовом отравлении в Ширване
Министерство чрезвычайных ситуаций распространило информацию об отравлении людей в одном из домов торжеств в городе Ширван, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"В Центр управления кризисными ситуациями министерства чрезвычайных ситуаций поступило сообщение об отравлении нескольких людей в ходе свадебной церемонии в доме торжеств в городе Ширван.
Сразу на место происшествия были привлечены специалисты Государственной службы пожарного надзора и химической лаборатории войск гражданской обороны, а также представители других соответствующих структур.
Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении министерства.
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