Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, поступившим в вузы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Как сообщает ГЭЦ, выбор специальностей для приема в вуз будет проводиться с 24 июля по шестое августа в онлайн-режиме.

К сожалению, в последнее время в соцсетях появились определенные лица, которые за определенную плату предлагают услуги по выбору специальности. ГЭЦ рекомендует абитуриентам и их родителям не доверять таким людям.

Как сообщает ГЭЦ, программное обеспечение настроено таким образом, что при наличии ошибки в выборе специальности система извещает о ней. В целом, процесс очень прост. В целях осведомления абитуриентов изданы подробные инструкции и информация для первой и четвертой группы специальностей, а в ближайшее время будут готовы аналогичные материалы для второй и третьей группы. Кроме того, абитуриенты могут обратиться в бесплатные "Центры консультации абитуриентов" в региональных отделах ГЭЦ, в университетах "Азербайджан", "Одлар Юрду", "Кооперации" и других.

Помимо этого, на официальной странице Facebook Государственного экзаменационного центра его сотрудники в режиме живого вещания будут инструктировать абитуриентов и отвечать на вопросы.

"Центры консультации абитуриентов" работают с 10:00 по 17:00 пять дней в неделю (исключая выходные), - сообщили в ГЭЦ.

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