В результате нерационального и интенсивного использования лесов в последние годы ареал распространения некоторых растений уменьшился, а некоторые виды вовсе сменили область распространения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к такому выводу пришли сотрудники Института дендрологии Национальной академии наук Азербайджана, которые побывали с экспедицией в северо-восточной части Малого Кавказа, передает Day.Az.

В ходе экспедиции был исследован таксономический состав и ареал распространения деревьев и кустарников на территории Гызылджанского и Корчайского государственных природных заказников, собраны образцы семян и гербарии. Помимо этого, была изучена культурная дендрофлора Гянджа-Казахской зоны, также велись наблюдения для оценки лесной экосистемы Евлахского района. В то же время был проведен мониторинг по этапу проекта "Выбор методов естественного восстановления редких и находящихся на грани исчезновения видов на основе анализа дендрофлоры Гейгельского района", выявлены редкие и находящиеся на грани исчезновения виды, определен их ареал.

Накануне экспедиции было осуществлено комплексное изучение биоразнообразия флоры в республике, в том числе, видовой состав и биоэкологические особенности деревьев и кустарников, ареал их распространения. Выяснилось, что в результате нерационального и интенсивного использования лесов в последние годы ареал распространения некоторых растений уменьшился, а некоторые виды вовсе сменили область распространения.

Были проанализированы результаты наблюдений редких и находящихся на грани исчезновения деревьев и кустарников, составлены рекомендации по включению в "Красную книгу" новых видов, а также по систематическому просвещению населения в свете сохранения биоразнообразия на территории Азербайджана.

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