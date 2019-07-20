Предотвращено распространение пожара в селах Хырса и Агязы Гахского района на территорию Илисуйского государственного природного заповедника.

Как сообщил в субботу Trend директор департамента министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, пожар, возникший вблизи границ Илисуйского государственного природного заповедника по причине поджога неизвестными лицами сжатых и скошенных участков на территориях сел Хырса и Агязы Гахского района, мог распространиться на леса, передает Day.Az.

"В связи с этим выражаю благодарность от имени министерства жителям близлежащих сел, сотрудникам местных структур, МЧС за их труд и доблесть, проявленную в тушении пожара", - заявил представитель минэкологии.

Отметим, что возникший вблизи границ Илисуйского заповедника пожар, был локализован и к вечеру потушен усилиями около 150 сотрудников местных структур министерства экологии и природных ресурсов, местных жителей, а также местных пожарных расчетов МЧС.

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