Бакинские школьники будут вести на XV Летнем европейском юношеском Олимпийском фестивале культурно-просветительскую работу по популяризации отобранных стран.

Как сообщили Trend из Управления образования города Баку, в рамках "Программы олимпийской культуры и образования", на фестивале в столице намечается участие более 800 учеников и преподавателей из 49 общеобразовательных школ.

Избранные школы с 22 по 26 июля будут задействованы в популяризации культуры, истории, искусства и спортивных традиций различных стран. С этой целью, в своих павильонах 48 из 49 выбранных в Баку школ будут представлять европейские страны, а одна - Азербайджан.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: в соревнованиях по гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

"Программа олимпийской культуры и образования" осуществляется в рамках наследия Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, при финансовой поддержке Фонда олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета, при организации Национального олимпийского комитета и помощи операционного комитета XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019", министерств образования и молодежи и спорта.

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