Обнародован прогноз погоды на воскресенье.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает Day.Az.

Северо-восточный ветер днем сменит северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла

Атмосферное давление опустится до 758 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 50-60, днем - 35-45 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ветер восточный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью - 22-26, днем - 35-40 градусов тепла, в горах - ночью 14-18, днем - 23-28 градусов тепла.

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