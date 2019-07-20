Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает  Day.Az.

Согласно сообщению, на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах  (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) температура морской воды составит 23-24 градуса.

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