https://news.day.az/society/1139788.html Температура воды на пляжах Абшерона на завтра Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра.
Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
Согласно сообщению, на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) температура морской воды составит 23-24 градуса.
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